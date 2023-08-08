Gram altın kaç Tl oldu? Dolar'da son durum ne?
Altın ve dolar güne yatay seyirde başladı. Gram altın 1.650 TL'nin üzerinde satılırken, dolar ise 27 TL'den işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.680 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.678 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.932 dolardan işlem görüyor.
Dolar kaç TL oldu?
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 27,0230 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 27,0100'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,7400'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 34,4800'dan satılıyor.
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