Gram altın yükselişte! Euro ve Dolar kaç TL oldu?

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 TL'den yaparken, 10 Mayıs Cuma günü 2 bin 438 TL olarak güne başladı.

Bir önceki kapanışı 3 bin 843 TL'den tamamlayan çeyrek altın ise bugün3 bin 901 liradan alıcı buluyor.

Euro ve Dolar'da durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon ile mücadeleye vurgu yapması ve gerektiği takdirde ek sıkılaştırma yapabileceklerini vurgulaması Türk Lirası'na değer kazandırdı. Toplantının ardından kur 32.22 TL'ye kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden 32,26 TL seviyelerine çıktı.

Kur bugüne 32,26 TL'den başladı. Euro ise 34,79 TL'den başladı.