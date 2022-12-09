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Göztepe ve Altay hükmen mağlup ilan edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

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