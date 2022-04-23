Göztepe Süper Lig'e veda etti

8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.

23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

71. dakikada Vetrih'in pasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada sağ kanattan çalımla ceza sahasına yaklaşan Sagal, uzaktan kaleyi yokladı ancak top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

82. dakikada Recep Niyaz'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Mirza Cihan, çaprazdan kaleye vurduğu topu kaleci Arda Özçimen son anda müdahale ederek dışarı çıkardı.

90+3. dakikada Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcular topu bıraktı, ancak topu bir anda önünde bulan Jahovic takımını öne geçirdi. 0-1

90+4. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1

90+4 dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

90+4 dakikada topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Çok üzgünüz

Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başlamadıklarını söyledi.

Tomas, şunları kaydetti:

"Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz. Maçla ilgili maça kötü başladık. Sonrasında toparlandık oyun olarak kontrolü ele aldık. Yine çok pozisyonlar elde etti, fırsatlar bulduk ama yine atamadık. Daha önce maçı bitirebilirdik ama olmadı. Üzgünüz."

Gazeteciler "Takımınızın maçta gösterdiği fair-playı nasıl yorumluyorsunuz ? sorusuna ise Tomas, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben o pozisyonu görmedim, belki fair play değildi ama sonra bizim yöneticiler normal pozisyon olduğunu söyledi. Bende oyunculara bağırdım devam etmeleri için ama öyle karar aldılar."

Gaziantep FK galibiyete hasret

Ligin 34. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Gaziantep temsilcisi, son dönemlerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzüyor.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, bu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmadan sadece Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ı yenmeyi başardı, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve Göztepe ile berabere kaldı.

Son 4 karşılaşmadan ise sadece 2 puan alan Güneydoğu temsilcisi kötü gidişata "dur" diyemedi.

İç sahada en iyi, dış sahada ise en kötülerden

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 42 puanın 36'sını seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Evinde rakiplerine geçit vermeyen kırmızı-siyahlı ekip, aynı başarıyı deplasmanda gösteremiyor. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.

Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 13 mağlubiyet alan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Ligde kalan haftalarda Fenerbahçe, Yakutel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 42 puanla puan cetvelinde maç fazlasıyla 14. sırada yer alıyor.