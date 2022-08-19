Göztepe, Sport Republic'e resmen devredildi

Danimarkalı işadamı Rasmus Ankersen'in CEO'luğunu yaptığı Sport Republic, Göztepe'nin çoğunluk hisse sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Sport Republic şirketi, Göztepe hisselerinin %70'inin sahibi oldu ve kulübün yönetimini devraldı.

SOUTHAMPTON'DAN GÖZTEPE'YE 'HOŞ GELDİN' MESAJI

Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Göztepe'ye sosyal medyadan 'hoş geldin' mesajı gönderdi.

Göztepe de Ada kulübüne cevap olarak; "Hoş bulduk, İzmir'de kalpler birlikte atıyor." mesajını gönderdi.