Göztepe, Sport Republic'e resmen devredildi
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'nin uzun zamandır devam eden hisse devri resmen açıklandı. Premier Lig ekibi Southampton'ın da sahibi olan Sport Republic, İzmir ekibinin çoğunluk hissedar sahibi oldu.
Danimarkalı işadamı Rasmus Ankersen'in CEO'luğunu yaptığı Sport Republic, Göztepe'nin çoğunluk hisse sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte." ifadeleri kullanıldı.
Sport Republic şirketi, Göztepe hisselerinin %70'inin sahibi oldu ve kulübün yönetimini devraldı.
SOUTHAMPTON'DAN GÖZTEPE'YE 'HOŞ GELDİN' MESAJI
Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Göztepe'ye sosyal medyadan 'hoş geldin' mesajı gönderdi.
Göztepe de Ada kulübüne cevap olarak; "Hoş bulduk, İzmir'de kalpler birlikte atıyor." mesajını gönderdi.
Yorumlar