Göztepe antrenmanına Ayda bebek sürprizi

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin bugün yaptığı antrenmana Kasım 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ziyarette bulundu.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinde, 91 saat sonra enkazdan kurtarılarak sembol olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Göztepe'nin antrenmanında futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Kulübün davetlisi olarak babası ve ağabeyiyle birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Ayda'ya teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular büyük ilgi gösterdi.

Ünal Karaman, Ayda'nın elini öperken, futbolcular ise tek tek diyalog kurdu. Futbolcularla top oynayıp hatıra fotoğrafı da çektiren Ayda, sarı-kırmızılılarla eğlenceli bir gün geçirdi. Ayda, Göztepe'nin ligde 9 Aralık'ta Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı maçı da Gürsel Aksel Stadı'nda izlemişti.