Göztepe-Altay maçında skandal olay! Sopayla kaleciye vurdu

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Özenç, aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik yok mu?

Tribündeki taraftarların çektiği bir video ise stadın güvenlik önlemleri konusunda ne kadar yetersiz kaldığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, sopalı saldırganın, sahaya inmesinin ardından kaleci Özennç'e yaklaşana kadar 50 metre boyunca hiçbir müdahale olmadan depar attığı görülüyor.

Karşılaşma tatil edildi

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

Kaleciye saldırı anları ise kameralara işte böyle yansıdı!