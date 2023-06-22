Gözler TCMB'de! Faiz kararı açıklanacak!

Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez TCMB yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Merkez'in bugün 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artırım kararı almasına kesin gözüyle bakılırken artırımın miktarına ilişkin farklı görüşler bulunuyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

PPK şubat ayında 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart, nisan, mayıs toplantılarında politika faizini yüzde 8.5'te sabit bırakmıştı. Geçen yıl kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde ise toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.