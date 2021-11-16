Gözler Karadağ'da, kulaklar Hollanda'da! Büyük final bu gece!

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Katar bileti alacak takımlar bu akşam belli olacak. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da saat 22:45'te başlayacak Karadağ - Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

20 yıllık özlem bitecek mi?

2002'den bu yana Dünya Kupası heyecanı yaşamayan Milliler 20 yıl sonra bu hasrete son vermek istiyor. Eğer bu gece Türkiye Karadağ'ı maplup eder ve Norveç de Hollanda'yı, averajda Türkiye'yi geçemeyeceği bir skorla yenerse Türkiye grup lideri olarak Katar bileti almayı garantileyecek.

Kazanırsak ilk 2 garanti

Türkiye, Karadağ'ı mağlup etmesi halinde, diğer maçların sonucuna bakmaksızın grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek. Ay-yıldızlıların berabere kalması ya da yenilmesi halinde ise Hollanda'nın da Norveç'le berabere kalmasını ya da Norveç'i yenmesini bekleyeceğiz.

Karadağ'da 3 önemli eksik

Karadağ'da üç futbolcu Kovid-19 nedeniyle karantinada. Takımın en önemli ismi Jovetic ile birlikte Marusic ve Kosovic, A Milli Takımımıza karşı forma giyemeyecek.

Karadağ - Türkiye 11'ler:

Karadağ: Sarkic - Vesovic - Vujacic - Tomasevic - Radunovic - Scekic - Jankovic - Haksabanovic - Jovovic - Osmajic - Djurdjevic

Türkiye: Uğurcan - Rıdvan - Merih - Çağlar - Zeki - Berkan - Hakan - Berat - Halil - Kerem - Burak