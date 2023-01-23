Gözler Kabine'ye çevrildi! Hangi borçlara yapılandırma gelecek?
31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların tümünün yapılandırılacağı paketin bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor. Peki, borçlara yapılandırma gelecek mi? Vergi borçlarına af çıkacak mı? İşte detaylar...
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
Kasa Ve Stok Affı İmkanı
Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.
Peşin Ve Taksitli Ödeme İmkanı Getirilecek
Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesinin söz konusu olduğu belirtildi.