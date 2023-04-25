Gözler faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Banka bir önceki ayın politika faizini 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Nisan ayı faiz kararını belirlemek için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. İşte 2023 Nisan ayı PPK toplantısı tarihi ve Merkez Bankası Nisan faiz kararı beklentisi...

Merkez Bankası nisan ayı PPK faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası 2023 Nisan ayı faiz toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 27 Nisan 2023 tarihinde toplanacak. Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Nisan faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Nisan ayı faiz kararında faiz artışı yapılması beklenmiyor. Faizi sabit bırakma ya da indirme yönünde karar verileceği tahmin ediliyor.

Mart ayı faiz kararı ne olmuştu?

23 Mart 2023 tarihinde mart ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.

Merkez Bankası, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Faiz anket sonuçları

2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.