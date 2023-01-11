Gözler Borsa İstanbul'da! Kritik seviyenin üstünde başladı!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.005,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 2,98'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişelerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, Ekim 2022'de 359 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 38 milyar 176 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.