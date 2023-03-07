Gözlem uydusu taşıyan roket infilak ettirildi!

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) yaptığı açıklamada, Başkentin 1000 kilometre güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 10.37'de fırlatılan H3 roketinin ikinci safha motoru, kalkıştan 8 dakika sonra ateşlenemediği ve infilak ettirilme talimatı verildiği bildirildi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Tekonolji Bakanı (MEXT) Nagaoka Keiko, duruma yönelik kamuoyundan özür diledi.

"Halk ve ilgili tarafların umutlarını karşılayamadıklarını" belirten Nagaoka, MEXT ve JAXA'nın probleme yol açan sebeplerinin ivedilikle tespit edileceğini söyledi.

Roket yükünde, füze erken uyarı sistemi içeren Japonya Savunma Bakanlığına ait İleri Arazi Gözlem Uydusu-3 yer alıyordu.