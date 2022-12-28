Göze limon sıkılır mı? Göze limon sıkılırsa ne olur?

Halk arasında göze limon sıkmanın gözlere daha parlak bir görünüm kazandırması ve gözleri temizlediği gibi yaygın bir inanış var.

Peki göze limon sıkılır mı?

Göze limon sıkmanın gözlere daha parlak bir görünüm kazandırması ve gözleri temizleme etkisi sebepleriyle iyi olduğu söylenir. Limon içinde barındırdığı asit oranı sebebiyle aslında gözü yakar. Bunun gibi göze yapılan başka uygulamalar da mevcuttur fakat bu doğal yöntemler konu göz olduğunda bazen tehlikeli olabiliyor.

Vücudumuzun en hassas organlarından biri olan gözleri, asit oranı bu kadar yüksek bir sıvıya maruz bırakmak, bilinenin aksine doğru değildir. Limon, gözün yapısını deforme etmekte ve uzun vadede zarar vermektedir. Gözün en üstünde bulunan kornea tabakası, damlatılan birkaç damla limon ile üzerinde bulunan hücreleri kaybeder. Bu hücreler öldüğünden, korneanın üzerinde pürüzlü bir yapı meydana gelir. Bu kornea bozulduğunda, gelen ışık tam olarak kırılmaz ve kişide görme problemleri başlar.

Göze limon sıkmak ne kadar zararlı?



Göze limon sıkma devam ettiği müddetçe, gözdeki bu kornea tabakasındaki hasar ve deformasyon artar.

Göz, problemi işaret etmeye başlar. Görme bozukluklarının yanı sıra, göz kapağı şişmesi, yanma kızarıklık ve batma yaşanır. Bu gibi nedenlerden, gözlere hiçbir kimyasal veya doğal müdahalede bulunulmamalı.

Başımıza gelebilen göz iltihaplarında bile doktora danışmadan veya alerjik reaksiyonlarda uzman biri size tavsiye etmeden asla göz damlası kullanmayınız.

Basit gibi görünebilen hatta reçetesiz bile ulaşabildiğiniz göz damlalarının kullanımında da gözünüzün hangi reaksiyonu vereceğini bilemezsiniz. Bu yüzden göz ile ilgili herhangi bir küçük veya büyük problemde doktora başvurmadan, gözünüze kendiniz müdahale etmeyiniz.

Kulaktan kulağa yayılan bir bilgi olan limonun veya birkaç başka maddenin, göz rengini açtığı ile ilgili bilgiler kesinlikle yanlış. Göz rengi hiçbir müdahale ile açılamaz veya değiştirilemez.

Ayrıca göz temizliği için limon kullanmak da asla uygun değil Bu uygulama yine gözün kornea tabakasına nüfus etmektedir. Bu da yine korneaya yani göze zarar verir.