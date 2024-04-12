Göz tansiyonu belirtileri ve tedavisi riskleri

Tıbbi ismi glokom olan göz tansiyonu şikayetleri her geçen gün artıyor. Bu sebeple göz tansiyonu belirtileri çok merak ediliyor. Göz tansiyonu tedavisi hakkında uzman doktorların verdiği bilgiler haberimizde yer alıyor. Glokom nedir sorusuna göz tansiyonu hastalığıdır cevabı veriliyor. Peki bu rahatsızlık nasıl tedavi edilir? Ameliyat sırasında herhangi bir risk var mıdır? Göz tansiyonu ameliyatı riskleri nelerdir, gibi sorular sıklıkla göz doktorlarına yöneltiliyor. Normalde göz tansiyonu kaç olmalı sorusu, günümüzde sıklıkla soruluyor. Çünkü göz tansiyonu değeri herkeste farklı olabiliyor. Özellikle 45 yaşından fazla olan kişilerde sıklıkla rastlanılan göz tansiyonu hastalığı hakkında merak edilenler Ajanshaber.com’da.

GÖZ TANSİYONU NEDİR VE KİMLERDE GÖRÜLÜR

Halk arasında göz tansiyonu veya karasu hastalığı isimleriyle anılan glokom, göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi sonucunda görme sinirinin zarar görmesidir. Buna bağlı olarak, kişinin görme alanı yavaş yavaş daralır. Kendini hastalığın son aşamalarında fark ettiren glokom hastalığında da erken tanı büyük önem tanır. Tedaviye geç kalınması halinde gözde büyük sorunlar ortaya çıkabilir.

Göz içi basıncı normalden yüksek olan kişilerde glokom gelişme riski daha yüksektir. Fakat bu göz içi basıncı yüksek olan herkesin göz tansiyonu hastası olduğu anlamını taşımaz. Göz tansiyonu riski özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde artmaktadır. Glokomun genetik ile de ilişkisi olduğu düşünülüyor. Henüz kanıtlanmamış olsa da uzmanlar göz tansiyonu hastalığının genlerden gelebileceği ihtimali üzerinde deneyler yapıyorlar. Bunun sebebi ailesinde göz tansiyonu olan kişilerde hastalığın gelişme riskinin daha yüksek olmasıdır. Şeker hastalığı ve hipotiroidizm (guatr) olan hastalarda glokom gelişme riski de daha fazladır.

Ciddi göz yaralanmaları göz içi basıncı yükselmesine neden olabilir. Diğer risk faktörleri; retina dekolmanı, göz tümörleri ve kronik ‘üveit’ veya ‘iritis’ gibi göz iltihaplarıdır. Bazı göz cerrahileri de ikincil glokom gelişimini tetikleyebilir. Genellikle uzağı iyi görememe olarak bilinen miyop hastalığında da glokom sıklığı yaklaşık iki kat fazladır. Uzun süreli kortizon kullanımı (damla, ağızdan veya cilt pomadı vb. olarak) ikincil glokom gelişimine neden olabilir. Risk grubunda olanların görme sinirindeki hasarın erken tespiti için düzenli göz muayenesi olmaları önemlidir.

Göz tansiyonu ihtimalini arttıran bazı faktörler vardır. Bu faktörler arasında ailede glokom geçmişinin olması (genetik yatkınlık), 40 yaşın üzerinde olunması, şeker hastalığı, şiddetli kansızlık veya şoklar, yüksek veya düşük vücut tansiyonu, miyop ve hipermetrop, migren, göz yaralanmaları ve uzun süreli kortizon tedavisi sayılabilir. Bu özelliklere sahip kişilerde glokom hastalığının ortaya çıkma riski normalden daha yüksek olduğu için bu kişilerin görme sinirindeki hasarın erken tespiti amacıyla düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

GÖZ TANSİYONU SEBEPLERİ VE BELİRTİLERİ

Göz içinde salgılanan ve gözün beslenmesi için gerekli olan göz içi sıvısının boşalamamasına bağlı olarak göz içinde basınç yükselir. Yükselen göz içi basıncı da göz siniri hücrelerine zarar verir. En basit glokom belirtileri arasında sabahları belirginleşen baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görme, televizyon izlerken göz etrafında hissedilen ağrı sayılabilir. Göz tansiyonu hastalığının tedavisi için doktorların önerdiği çözüm yolu ameliyattır. Göz ameliyatları çok kısa süreli ve ağrısız olup genellikle risk taşımazlar. İlaç tedavisi ile kalıcı tedavisi sağlanamayan göz tansiyonundan korunmak için belirtiler fark edildiği anda doktora başvurmak gerekmektedir.