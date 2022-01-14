Görüntüler tepki çekmişti: Görevden alındılar

Milli Savunma Bakanlığı'nca Anıtkabir ziyareti sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındığı açıklandı.

Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

BÜLENT ERSOY: BÖYLE BİR TALEBİM OLMADI

Yaşananların ardından Erol Köse’ye konuşan Bülent Ersoy, şunları söyledi:

* Sadece ve sadece Ata’ya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm.

* Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten.

* Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu.

* Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahilim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?