AjansHaber.com.tr Dünya İtalya'da 2,7 ton kokain ele geçirildi

Görülmemiş operasyon! Tonlarca kokain ele geçirildi

İtalya'nın güneyinde Gioia Tauro limanında 2,7 ton saf kokain ele geçirdi.

İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Gioia Tauro limanı gümrük yetkilileri, Güney Amerika'dan Karadeniz'e uzanan bir ağa yönelik istihbarat faaliyetini değerlendirdi ve bu kapsamda Ekvador'dan Gürcistan'ın Batum limanı üzerinden Ermenistan'a giden iki konteynerde arama gerçekleştirdi.

Narkotik ekiplerinin aramaları sonucunda, 12 metreden uzun soğutmalı konteynerlerin içinde muz bulunan kargoya gizlenen 2,7 ton saf kokain tespit edildi.

Ele geçirilen narkotik maddenin değerinin 800 milyon avronun üzerinde olduğu ifade edildi.

Mali polis açıklamasında, Gioia Tauro limanında Ocak 2021'den bugüne kadar toplamda yaklaşık 37 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.

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