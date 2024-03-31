Görevinden istifa eden Yılmaz, Akşener'i istifaya davet etti!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti.

Bilge Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."