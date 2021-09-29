Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde tren kazası

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi yaşanan aksiliklerle adeta lanetli filme dönüştü. Çekimlerine devam edilen filmin setinde yaşanan korona virüs vakaları, Tom Cruise'un set çalışanlarına hakaret ettiği ses kayıtları derken, film daha vizyona girmeden sosyal medyanın diline düştü. Film bu kez de tren kazası ile gündeme geldi.

Tren vagonu köprüye çarptı

İngiltere'nin Chesterfield bölgesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Bir nakliye treni tarafından taşınan filmde kullanılmış olan vagonlar köprüye çarptı. Köprünün arasına sıkışan vagonlar trafiği alt üst ederken filmin talihsizlikler zincirine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Set çalışanlarını azarlamıştı

Titizliği ile ünlü Tom Cruise'un birkaç ay önce de sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Cruise'un set çalışanlarına yönelik sert tavrı tepkilere neden olmuştu.