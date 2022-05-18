AjansHaber.com.tr Teknoloji Google’ın Rusya iştiraki iflas süreci başlattı

Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas süreci başlattı

Google’ın Rusya’daki iştiraki mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle iflas süreci başlattı.

Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi.

İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google’ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu.



Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Garanti BBVA’dan, ESG bağlantılı ilk türev işlemi
Elon Musk'tan Twitter'a "spam hesap" resti
Türkiye, rüzgara 1 milyar avro yatırım yaptı
Google’ın Rusya iştiraki iflas süreci başlattı