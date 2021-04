Google, Twitter ve TikTok Türkiye’de şirket kurdu

Bu üç platformun Türkiye’de şirket kurduklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarını İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı. Akdeniz, temsilci atayacağını açıklayan Facebook ve diğer sosyal ağların henüz şirket kurmadığı bilgisini de verdi.

Türkiye'de temsilcilik açmak için süreci başlatan sosyal medya platformlarından;



🔹Tiktok Dijital Medya ve Reklam Ltd

🔹Twitter İnternet İçerik Hiz. Ltd

🔹Google Bilgi Teknolojileri Ltd

şirket kuruluşlarını tamamladı ve kuruluşları Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edildi. pic.twitter.com/pztZ5CBXho