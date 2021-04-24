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Google, Twitter ve TikTok Türkiye’de şirket kurdu

5651 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından internet şirketleri ve sosyal ağlar, biraz gecikmeli de olsa Türkiye’ye temsilci atayacaklarını açıklamıştı. Bu platformlar arasında yer alan Google, Twitter ve TikTok Türkiye’de şirket kurdu.

Bu üç platformun Türkiye’de şirket kurduklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarını İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı. Akdeniz, temsilci atayacağını açıklayan Facebook ve diğer sosyal ağların henüz şirket kurmadığı bilgisini de verdi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nin kayıtlarına göre, Google’ın yeni şirketine müdür olarak ABD merkezli Google LLC isimli şirket atandı. Tüzel kişilik adına hareket yetkisi ise ABD’de yaşayan Kenneth Hohee Yi’ye verildi. Türkiye’de kurulan şirketin sermaye değeri ise 150 bin TL olarak gösterildi.

Twitter’ın Türkiye şirketine ise müdür olarak ABD merkezli T.I. Redwing LLC isimli şirket atandı. Tüzel kişi yetkisi ise ABD’de yaşyan Kevin Cope’a verildi. Twitter’ın Türkiye’deki şirketinin sermayesi 100 bin olarak belirlendi.

TikTok’un Türkiye’deki şirketinin müdürünün ise Singapur merkezli TikTok PTE Ltd. olduğu görülüyor. İrlanda’da yaşayan Cormac Patrick Keenan’ın tüzel kişi temsilcisi olarak atandığı şirketin sermayesinin 100 bin TL olduğu görülüyor.

teknoblog

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