Google Türkiye'de 2021 yılının arama trendlerini paylaştı
Her yıl sonu; dünya çapında ve ülkeler özelinde arama trendlerini paylaşan Google, Türkiye'de 2021 yılının en çok aranan kelimelerini paylaştı. İşte Türkiye'de, 2021 yılında en çok merak edilenler.
Google'ın arama trendlerini analizinde, 2021 yılı boyunca Türkiye'de en çok aranan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) oldu.
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İkinci sırada ise tüm dünyayı kasıp kavuran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi yer alıyor. Squid Game pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de arama trendlerine girdi.
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Arama trendlerinde 3. sırada ise Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yer alıyor.
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Fenerbahçe'ye transferi büyük yankı uyandıran Mesut Özil de en çok arananlardan. Mesut, 2021'in en çok aranan ismi oldu.
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