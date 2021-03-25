Google Ödülü ‘geri dönüşüm projesi’nin

İnsanların plastik gibi geri dönüştürülebilir maddeleri otomatlara vermeleri karşılığında ulaşım bakiyesi gibi birçok alanda kullanabileceği puan kazabileceği bir proje geliştiren Çağrı Serpin ve arkadaşları, Google tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği elde etti.

Google Developer Student Clubs’ın 3 yıldır düzenlediği People & Peace Hackathonu’nda genç girişimcilerin projeleri değerlendirildi. Yarışmanın teması, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen ve 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ olurken, yarışmaya katılan girişimciler ise bu doğrultuda projelerini sundu. People & Peace Hackathonu’nunda yarışan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 1. Sınıf öğrenci Çağrı Serpin ve arkadaşlarının geliştirdiği ‘We’ adlı geri dönüşüm projesi, 22 proje arasından birinci seçildi. Plastik gibi maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ve insanların buna teşvik edilmesi fikriyle yola çıkan ‘We’ projesi hakkında, genç girişimci Çağrı Serpin bilgi verdi.

CİHAZ HAVA KALİTESİNİ DE ÖLÇÜYOR

We projesi ile plastik gibi geri dönüştürülebilir maddeleri metro, metrobüs ve otobüs gibi insanların yoğunlukta olduğu yerlere yerleştirilen otomat benzeri cihazlara toplanabileceğini söyleyen BAU öğrencisi Çağrı Serpin, “İnsanlar bu otomatlara plastik gibi maddeleri vererek karşılığında, toplu taşıma bakiyesi alabilir veya telefon uygulaması üzerinden QR kod okutarak sanal puan alabilirler. Bunun yanında bu puanları, anlaşmalı kafe ve mekanlarda indirim olarak da kullanabilir ya da hediye olarak bir başkasına da gönderebilir. Projenin içeriğinde çokça oyunlaştırma kullanıldı. Bu uygulamada kullanıcılar, günlük ve haftalık ekstra puan kazanabilir.

Gelecek aşamalarda ise We cihazlarının içerisine yerleştirilecek olan sensörler sayesinde hava kalitesi, hava sıcaklığı ve nem oranı gibi bilgiler veri tabanına yazılıp, şehrin hava kalitesi haritası ortaya çıkartılabilir. Bu veriler sonrasında bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. Aynı zamanda cihazlarda bulunan ağırlık sensörleri sayesinde de her bölgeden ne kadar geri dönüştürülebilir atık elde edildiği haritalandırılabilir. Bu da gelecekte bu veriler ışığında uygun geri dönüşüm çalışmalarına destek olacaktır” dedi.