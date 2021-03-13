AjansHaber.com.tr Teknoloji Google Haritalar'dan güncelleme

Google Haritalar yol düzenlemeleri için harita üzerinde çizim yapmayı sağlıyor

Google Haritalar, yeni güncellemenin ardından kullanıcıların haritada yol düzenlemeleri yapmasına imkan tanıyan özelliği devreye sokuyor. Böylece Google tarafından haritalandırılmamış olan bölgelerde yollarla alakalı detaylı bilgiler kullanıcılar tarafından gönderilmiş olacak.

Google Haritalar, yeni güncellemenin ardından kullanıcıların haritada yol düzenlemeleri yapmasına imkan tanıyan özelliği devreye sokuyor. Böylece Google tarafından haritalandırılmamış olan bölgelerde yollarla alakalı detaylı bilgiler kullanıcılar tarafından gönderilmiş olacak.

Google, Haritalar hizmeti için kullanıcılardan yardım almaya başlıyor. Böylece kullanıcılar normalde servistegözükmeyen yolları çizip, kayıt oluşturabiliyor ve değerlendirmeye sunabiliyor. Böylece Google gelen talepleri inceledikten sonra gereken işlemleri gerçekleştiriyor.

Şu anda olmayan bir yolu eklemeye çalışırsanız, bu kısma bir iğne bırakabilir; daha sonrasında cadde ya da sokak adını yapıp yolun detaylı açıklamasını yapabilirsiniz.

Özellik doğrudan 'çizim' şeklinde isimlendiriliyor ve aslında Microsoft Paint'tekine benzer bir araçla düzenleme yapılabiliyor. Güncellenmiş aracın önümüzdeki birkaç ayda 80 ülkede kullanıma sunulacağı biliniyor.

GoogleHaritalar ayrıca hiçbir inceleme olmadan kullanıcıların fotoğraf güncellemeleri özelliğiyle mekanlar hakkında daha kapsamlı bilgiler paylaşmasına imkan tanıyacak.

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