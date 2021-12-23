Google dolar kurunu gizlemeye mi başladı?

Google’da “dolar” araması yapıldığı zaman sayfanın üstünde anlık dolar kuru bilgisini gösteren modül bulunuyordu. Ancak bugün itibariyle "dolar" aramalarında bu modülün gösterimi durduruldu.

Durum bir hatadan kaynaklanabilir ancak arama dilini farklı bir dile çevirince eskisi gibi dolar bilgisi gösterilmeye devam ediliyor. Sadece Türklere yönelik düzenleme yapılmış gibi görünüyor.

Kullanıcıların dolar bilgisine “dolar kuru”, "dolar kaç tl", "dolar tl" gibi farklı aramalarla ulaşabiliyor. Sadece "dolar" araması yapıldığında Google, dolar kurunu gizliyor ancak Euro için aynı durum söz konusu değil. “Euro” şeklinde arama yaparak Euro kurunun kaç olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.