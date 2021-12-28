Google açıkladı: 2021'in en çok aratılan tarifleri

Birria Tacos

Bu senenin en çok aratılan yemeği Meksika mutfağından! İspanyolca 'birria' terimi, değeri veya niteliği olmayan maddi olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Acı biber bazlı keçi eti, sarımsak, kimyon, defne yaprağı ve kekik karışımından yapılan ve düşük ateşte pişirilen geleneksel bir güveç tarifi. Keçi yerine sığır, kuzu veya koyun da kullanılabilir. Soğan, kişniş olmazsa olmazıdır. Genellikle el yapımı mısır ekmeği eşlik eder.