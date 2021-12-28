Google açıkladı: 2021'in en çok aratılan tarifleri
Hem küresel hem de Türkiye çapında ilginç tarifler bu senenin en çok aratılan yemekleri oldu. Peki neymiş bu yemekler?
Birria Tacos
Bu senenin en çok aratılan yemeği Meksika mutfağından! İspanyolca 'birria' terimi, değeri veya niteliği olmayan maddi olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Acı biber bazlı keçi eti, sarımsak, kimyon, defne yaprağı ve kekik karışımından yapılan ve düşük ateşte pişirilen geleneksel bir güveç tarifi. Keçi yerine sığır, kuzu veya koyun da kullanılabilir. Soğan, kişniş olmazsa olmazıdır. Genellikle el yapımı mısır ekmeği eşlik eder.
Nasi Goreng: Endonezya Kızarmış Pilavı
Uzakdoğu mutfağı bu senenin en çok ilgi duyulan mutfaklarından biri olmuş anlaşıldığı üzere. Bu Endonezya kızarmış pilavı tarifi ise bu senenin en çok aratılan 2. tarifi olmuş.
Feta Pasta: Feta Peynirli Makarna
Bu senenin 3 numarasında yine bir Tiktok fenomeni var. Bu sene feta pasta o kadar çok aratılmış ki, herkes karbonhidratın kölesi olmuş!
Charcuterie Board: Şarküteri Tabağı
Bu sene herkes yeni gelin gibi sunum aratmış belli oldu! 4 numarada şarküteri tabağı tarifi var. Gerçi renk renk bu tabakların sevdalısı olmamak imkansız!