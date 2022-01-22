Google'ın ABD'de kongre lobisine harcadığı para ortaya çıktı

ABD'de yeni açıklanan federal kayıtlara göre internet arama motoru devi olmanın çok ötesine taşan işler yürüten Google'ın Washington'daki karar alıcıları etkilemek için lobicilere harcadığı para, 2021'de önceki yıla göre yüzde 27'den fazla oranda artış gösterdi.

ABD Senatosu Lobi Faaliyetlerini Aydınlatma veri tabanına yeni girilen bilgilere göre Google'ın 2021 yılının dördüncü çeyreğinde lobiciliğe harcadığı para 2.2 milyon doları buldu. Böylece 2021'deki toplam harcaması 9.6 milyona ulaştı. Bu da 2020'ye kıyasla 2 milyon dolardan fazla artış anlamına geliyor.

Lobi faaliyetlerinin odaklandığı alanlar çevrimiçi reklam, mahremiyet, veri, rekabet, fikri mülkiyet yaptırımı, siber güvenlik ve dijital hizmet vergileri gibi meseleler oldu.