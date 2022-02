Gomis İstanbul'a geliyor

Aslan'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, yuvasına dönüyor. Gomis'i taşıyan özel uçağın bugün 17.00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Gomis, yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımda, "Benim için değerli olan insanları bulmak ve aslanlık görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

On my way to Istanbul, to find the people who are dear to me and fulfill my duty as a lion. 🇹🇷🦁💛❤️ pic.twitter.com/Sqa2wvEClj