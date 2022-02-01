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Gomis İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeniden renklerine bağladığı Bafetimbi Gomis, bugün İstanbul'a geliyor. 36 yaşındaki forvet, paylaştığı mesajla taraftarı heyecanlandırdı.

Aslan'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, yuvasına dönüyor. Gomis'i taşıyan özel uçağın bugün 17.00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Gomis, yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımda, "Benim için değerli olan insanları bulmak ve aslanlık görevimi yerine getirmek için İstanbul'a gidiyorum" ifadelerine yer verdi. 

Gomis'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. 

Tecrübeli golcünün transferinin bu akşam resmiyete kavuşması bekleniyor. Gomis, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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