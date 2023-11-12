Golsüz maçta kazanan çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Tempolu ve pozisyonlu geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı, maç 0-0 sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Liderlik mücadelesinde iki tarafı da yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı.
Fenerbahçe averajla lider
Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükselterek averajla Galatasaray'ınüstüne çıktı. Adana Demirpor ise puanını 22'ye yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı.
Fenerbahçe, milli aradan sonra 26 Kasım'da Karagümrük'ü ağırlayacak. Adana Demirspor ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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