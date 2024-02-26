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Goldman Sachs, petrol tahminini yükseltti

Bankacılık devi Goldman Sachs, petrol fiyatlarına yönelik zirve tahminini yükseltti.

Bankacılık devi Goldman Sachs, petrol fiyatlarına yönelik tahminini yükseltti.

Goldman, Brent petrol için fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 87 dolara çıkarttı. Bankanın raporunda Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin stoklarda düşüşe yol açabileceğine dikkat çekildi.

Goldman Sachs, petrolün 2025'te ortalama 80 dolar/varil olması beklemeye devam ediyor.

Banka, OPEC+'ın üretim kesintilerinin 2024'ün ikinci çeyreğine uzatacağı öngörüsünde bulundu. Arz kısıtlama programlarının üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak uygulanacağı kaydedildi.

Petrol fiyatının 70 dolar altına düşmesi için talebin zayıflaması gerektiğini belirten banka, Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinin de değişmesi gerektiğini ifade etti.

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