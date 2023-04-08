AjansHaber.com.tr Spor Gol düellosunda kazanan Ankaragücü!

Gol düellosunda kazanan Ankaragücü!

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü, alt sıralar için büyük önem taşıyan maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı ev sahibi Ankaragücü 3-2'lik skorla kazandı. Başkent ekibinin gollerini Ali Sowe (2) ve Lamine Diack, İstanbulspor'un sayılarını Kerem Şen ile Lokilo kaydetti.

Bu sonucun ardından son derece kritik bir galibiyet alan Ankaragücü, puanını 28'e yükseltirken Başkent'ten eli boş dönen İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Lig'in 29. haftasında Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri
Türkiye, EURO 2028 ve 2032 için resmen aday!
Deneyimli teknik adamla ilk görüşme gerçekleşti!
Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!
Liverpool'un yıldızı orta sahası Beşiktaş yolunda!
Gol düellosunda kazanan Ankaragücü!
Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istiyor mu?