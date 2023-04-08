Gol düellosunda kazanan Ankaragücü!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı ev sahibi Ankaragücü 3-2'lik skorla kazandı. Başkent ekibinin gollerini Ali Sowe (2) ve Lamine Diack, İstanbulspor'un sayılarını Kerem Şen ile Lokilo kaydetti.

Bu sonucun ardından son derece kritik bir galibiyet alan Ankaragücü, puanını 28'e yükseltirken Başkent'ten eli boş dönen İstanbulspor 24 puanda kaldı.

Lig'in 29. haftasında Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.