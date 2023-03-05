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Göksun'da deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi kırsalında derin yarıklar oluştu.

Kırsal Korkmaz ve Çardak mahallelerinde oluşan yarıklar, dronla görüntülendi.

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Korkmaz Mahallesi sakinlerinden Mustafa Karakoyun, depremlerin ardından bölgede dolaştığını, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

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Karakoyun, "Toprağın çökmesi normal düzeyinden 2 metre aşağıdaydı. Ağaçlar yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı. Ürpertici görüntülerle karşılaştık dehşet vericiydi." dedi.

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 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonucu yüzey kırıkları oluştuğunu anımsattı.

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