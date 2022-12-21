Göksu Nehri renk değiştirdi bakanlık müdahale etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin’in Silifke İlçesinde, Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında su renginin siyaha dönmesi ihbarları üzerine harekete geçti. Göksu Nehri’nde inceleme yapılaması için bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi. Göksu Nehri’nin geçtiği Mut ve Silifke İlçelerinde, su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında gece saatleri de dahil olmak üzere aralıksız denetim çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çevre denetimleri sonucunda atıklarını çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı bertaraf ederek Göksu Nehri’ni kirleten 2 prina işleme tesisi tespit edildi.

Bakanlık resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mersin Göksu Nehri'ndeki renk değişimi ihbarı üzerine ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. İnceleme sonucunda Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen 2 prina işleme tesisine; faaliyeti durdurma ile 3 milyon 73 bin TL idari para cezası uyguladık. Adli süreç başlattık.” ifadelerine yer verildi.

“Bölgedeki tesislere yönelik denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor”

Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Mut ilçesi sınırları içerisinde 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 adet prina işleme tesisinin, Silifke ilçesinde ise 8 adet zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 adet prina işleme tesisinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada denetimlerle ilgili bilgiler verilerek şu ifadelere yer verildi:

“Göksu Nehri’nin renginin karasu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu söz konusu olması nedeniyle Müdürlüğümüzce denetimler gerçekleştirildi. Yapılan rutin denetimler sırasında Göksu Nehri’ne karasu deşarjı yaptığı tespit edilen 1 adet işletmeye 25 Kasım 2022 tarihinde Müdürlüğümüzce 2872 sayıl Çevre Kanunu’nca 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştır.

18-20 ve 21 Aralık 2022 tarihlerinde bölgede bulunan tesislere yönelik gece ve gündüz saatlerinde denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Çevre Kanunu’na muhalefet eden biri önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu’nca toplam 2 milyon 941 bin 920 TL idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 TL oldu. Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durdurulmuştur. Aynı zamanda bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılmıştır. Bölgede bulunan ve atık su (zeytin karasuyu) oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir.”