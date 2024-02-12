Gökhan Zan, bağıra çağıra aday oldu!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Gökhan Zan'ı açıkladı.

İYİ Parti'den istifa etmişti

Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerin formasını giyen, aynı zamanda millî takımda da oynayan 42 yaşındaki Gökhan Zan, son genel seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

Zan, geçen aralık ayında İYİ Parti’den seçilemeyince istifa ettiğini açıklamıştı.

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan, CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı hedef alınca, Halk TV muhabiri mikrofonu Zan'ın önünden aldı. pic.twitter.com/HyuJlR8JX8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 12, 2024

Zan, CHP’yi eleştirmeye başlayınca Halk Tv mikrofonu çekti

TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklandıktan sonra basın toplantısı yapan Gökhan Zan, CHP ve Lütfü Savaş’a yönelik eleştirilerde bulunmaya başladı. Bu sırada Halk Tv muhabiri logolu mikrofonlarını kürsüden kaldırdı. Sosyal medyadan Halk Tv’ye “ifade hürriyeti!”, “sansür” şeklinde eleştiriler geldi.

Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a çağrı

Gökhan Zan, basın toplantısında CHP yönetimine ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a seslendi.

Zan, CHP yönetimine seslenerek, "Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuç vermez. Yapmayın." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da çağrı yapan Zan, "Adaylıktan çekilin." dedi.

Zan, açıklamasının devamında, "Eğer bu yanlıştan dönülürse halkımızı yalnız bırakmamak, yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım, hazırız..." ifadelerini kullandı.