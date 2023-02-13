Gökhan Töre, deprem sonrası başvuru yaptı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de can kayıpları artmaya devam ediyor. Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ailesiz kalırken, vatandaşlar koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapıyorlar.

Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na koruyucu aile olmak için başvura bulundu.

"Dört gözle bekliyoruz"

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileye depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.