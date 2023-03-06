Gökhan Töre, Ankaragücü ile sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, en son Adana Demirspor'da oynayan Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.