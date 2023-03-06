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Gökhan Töre, Ankaragücü ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Adana Demirspor'dan ayrılan Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, en son Adana Demirspor'da oynayan Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

 

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