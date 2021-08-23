Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ün iş arkadaşları konuştu

İzmit’te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi. Kurumun kendisinden istediği evrakı toplayan Can Gönül, bunlar arasında bulunan nüfus kayıt örneğini aldığı sırada, hayatında ilk kez ailesinin diğer üyelerinin isimlerini öğrendi.

Nüfus kayıt örneğindeki bulunan 5 kişinin isimlerinden yola çıkıp araştırma yapan Can Gönül bir sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe maçını izlediği sırada spikerin milli futbolcu Gökhan Gönül’ün bilgilerini verirken doğum tarihini söylemesi Can Gönül’ün dikkatini çekti. Elindeki nüfus kayıt örneğinde bulunan Gökhan isimli kişi ile spikerin anons ettiği Gökhan Gönül’ün doğum tarihlerinin aynı olmasından yola çıkan Can Gönül, Gökhan Gönül’ün diğer aile üyelerini araştırdı.

Gökhan Gönül’ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Ben de nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm" dedi.

Uzun süre ailesini arayıp umudunu yitirdiği sırada futbol maçı izlerken duyduğu doğum gününün her şeyi değiştirdiğini ifade eden Can Gönül, şunları söyledi:

"Bir gün Fenerbahçe maçını izlerken spikerin 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildiğini duydum. Ben bunu duyar duymaz nüfus kayıt örneğine koştum ve doğum tarihinin benim nüfus kayıt örneğimdeki Gökhan isimli kişiyle eşleştiğini gördüm. Daha sonra internet kafeye gittim, Gökhan Gönül’ün ailesine baktım. Aile üyelerinde Volkan Gönül, Hakan Gönül gibi isimler vardı, benim nüfus kayıt örneğimde de bu iki isim vardı. Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül’ün ağabeyim olduğunu düşündüm"

Ailede bir tek amca ile temas kurduğunu belirten Can Gönül, şöyle devam etti:

"Belgeleri kontrol ettim ve her şey birbiriyle tutuyordu, sonunda bir ailem olduğunu öğrendim. Daha sonra Bursa’da bir amcam olduğunu öğrendim ve onun yanına gittik. Erol Gönül’ün yanına gittiğimizde beni yanlarına almadılar, ağabey dediğim insanlarla gittim ve onlar konuştular. Amcam benim gibi bir çocukları olduğunu kabullendi ama babam beni inkar etmiş"

Gönül ailesinden maddi olarak herhangi bir beklentisi olmadığını söyleyen Can Gönül, "Bana zaten devlet tarafından memuriyet hakkı tanındı. 17 senedir tek başıma büyüdüm, her şeyi tek başıma yaşadım. Benim Gönül ailesiyle maddi bir beklentim yok, benim tek amacım ailemin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Annemin ve babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum" dedi.

ARKADAŞLARI KONUŞTU

Can Gönül’ün, yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, kendilerine kimsesiz olduğunu söylediğini anlattı.

Torun, “2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk.” dedi.

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmek için işten ayrıldığını belirten iş arkadaşı Zafer Günay ise, “Can kardeşimiz buraya gelerek iş aradığını söyledi. Biz de kendisiyle oturup konuştuk. Bize yetiştirme yurdundan ayrılacağını söylemişti. Kendisine sahip çıktık, 2012 yılında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Birbirimize destek olduk. Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Bir ailesi olduğunu öğrenmiş. Çalışkan biriydi, bize çok yardımcı oldu, hep beraber ağabey kardeş gibi çalıştık daha sonra da buradan ayrıldı" diye konuştu.

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre futbolcu Gökhan Gönül'ün "Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız" dediği iddia edildi.