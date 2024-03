Goji berry diyeti - Zayıflama için kullananlar ve yararları zararları

Diyet yapan kişilerin özellikle kullandığı besin olan goji berry şekil olarak kuru üzüme benzetiliyor. Kırmızı şekilli bu küçük kuru meyveler için akıllarda birçok soru işareti var. Goji diyeti isimli bir diyet akımına da sebep olan goji beri yararları arasında zayıflatma özelliği de var. Bu sebeple goji berry zayıflama amacı ile de kullanılıyor. Goji berry kullananlar arasında oldukça ünlü isimler de yer aldığı için ünü iyice artan bu kuru meyveler aktarlarda satılıyor. Birçok kişiye zayıflama konusunda yardımı dokunmuş olan söz konusu meyve goji berry hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.Goji berry kullanımı konusunda merak edilenler Ajanshaber.com’da.

GOJİ BERRY FAYDALARI VE DİYETİ

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Goji berry faydaları ile dikkat çekiyor. Zayıflama konusunda yardım alınan bu meyveler aktarlarda satılıyor ve ülkemizde yetişmiyor. Kökenleri Asya kıtasına dayanan Goji berry hem besin değeri açısından hem de sağlığa faydaları açısından adeta doğal bir mucize olarak değerlendiriliyor. A, C ve B12 vitaminleri barındıran Goji berry, bol miktarda demir ve selenyum içeriyor. Besin değeri oldukça yüksek olan Goji berry enerji vermesi bakımından özellikle gün boyunca enerji harcayanlar tarafından tüketilmesinde fayda olan bir meyvedir. Vücudun direncini ve sağlamlığını arttırmaktadır. Yorgunluğu giderme özelliği de bulunmaktadır. hCG hormonunu salgılanmasını arttıran Goji berry, hem genç hissettirirken hem de erken yaşlanmayı önler. Aynı zamanda uyku problemi olanlar içinde faydası vardır. Uykuyu düzenleme özelliği vardır. Bu besin aynı zamanda bağırsakların hareketini de arttırarak bağırsak sorunlarının çözülmesine bir nebze katkıda bulunur. Uzmanlar tarafında tansiyon rahatsızlığı bulunanlara da tercih etmesi önerilen Goji berry, kan basıncının düşmesine de yardımcı olur. İçeriğindekiler sayesinde kanser etkilerine karşı bünyeyi korur ve C vitamini içermesinden dolayı kansere yol açan genlerin değişimini önler. Son günlerde adından sıklıkla duyduğumuz goji berry isimli bu meyve, kurt üzümünün ekstresinden yapılan doğal bir besin takviyesidir. Goji üzümü olarak da isimlendirilen goji berry, her iklimde yetişme özelliğine sahip bir meyve olsa da genellikle Uzakdoğuda yetiştirilmektedir çünkü başka bölgelerde Çin’deki kadar verimli meyveler vermez. Çin’de üretilen meyveler neredeyse tüm hastalıklardan korunmak adına kullanılmaktadır.

Goji diet veya Goji diyeti olarak bilinen bu diyette Çin’de üretilen en kaliteli kurt üzümlerinin ekstreleri kullanılır. Herhangi bir aktardan da bu meyveye rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu goji berry meyvesi, paket olarak birçok sitede de satılmaktadır. Aktarlardan alınan ürünün kalitesinden emin olmanız mümkün olmayacaktır ve büyük ihtimalle saklanma şartları sebebiyle goji berry özelliğini zaten kaybetmiş olacaktır. Goji diyeti üründe de meyvenin ekstresi elde edildiğinden dolayı uzun süre boyunca saklanmaya elverişli olan bir meyvedir fakat piyasada yer alan ürünlerin birçoğu sahtedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına mutlaka resmi satış sitesini tercih etmelisiniz. Üzerinde bulunan hologram sayesinde almış olduğunuz zayıflama ürününün tamamen doğal olduğuna emin olabilirsiniz ve çoğu aktarda olduğundan daha doğal hali internet sitesinde yer alır.