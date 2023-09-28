Goji Berry diyeti nedir? Nasıl kullanılır?

Goji berry diyeti son günlerin en popüler diyetlerinden biri haline geldi. Diyet yapan birçok kişinin özellikle tercih ettiği bir meyve olan goji berry, şeklinden dolayı kuru üzüme benzetiliyor. Kırmızı şekilli bu küçük kuru meyveler için akıllarda ne olduğuna yönelik soru işaretleri bulunuyor. Kilo vermek isteyenler bunun nasıl bir diyet olduğu konusunda bilgi almak istiyor. Zayıflatma özelliği olduğuna inanılan bu meyve, kilo verme konusunda en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Bu yüzden insanlar Goji berry diyeti yapmak için birçok yerde ünlü Goji meyvesini arıyor. Ortadoğu’da yetiştirilen meyve, görüntü itibariyle kuru üzüme benziyor. Çoğunlukla enerji verirken kilo aldırma etkisi olmadığı için özel olarak tüketiliyor. Ancak ürünün piyasada çok fazla sayıda sahtesi bulunuyor. Bu sebepten dolayı uzmanlar, Goji meyvesi alınırken çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Doğru bir şekilde muhafaza edildiğinde Goji berry meyvesinin vücut dengesi için oldukça faydalı olduğu söyleniyor. Piyasada satılan sahte çayların çok tehlikeli olduğuna da özellikle değinen doktorlar, zayıflamak isteyenlerin öncelikle bir diyetisyene başvurması gerektiğini öneriyorlar. Peki, sağlıklı bir şekilde fayda sağlamak için Goji berry nasıl kullanılır? Merak edilen Goji berry faydaları ile ilgili ayrıntıları haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

GOJİ BERRY DİYETİ NEDİR?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden birisi olan goji diyeti uzun süredir çok konuşuluyor. Goji berry meyvesi ile yapılan bu diyetle kilo vermenin mümkün olup olmadığı herkesin çok merak ettiği bir konu oldu. ‘’Goji berry kilo vermek konusunda yardımcı olur mu?’’ sorusu sıklıkla karşılaşılan bir soru haline geldi. Goji diyeti yapanlar arasında ünlüler de olunca bu sorular daha sık sorulmaya başlandı. Goji diyeti zararları hakkında bilgi almak isteyenler kadar goji diyeti yararları hakkında bilgi almak isteyenler de var. Goji diyeti yapan ünlüler arasında herkesin çok yakından tanıdığı isimler de yer alıyor. Bu da birçok kişiyi goji diyeti yapmaya iten bir başka sebep oluyor. Ancak diyetisyenler, uzakdoğu meyvelerinden olan Goji Berry'inin zayıflama amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirttiler. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde yararlı bir meyve olduğu belirtilen goji berry’nin zayıflama etkisinin olmadığı açıklandı.

GOJİ BERRY NASIL KULLANILIR?

Goji Berry Çin’de pirinç yemekleri, çorbalar ve çay yapımında kullanılmaktadır. Çin’in bazı bölgelerinde taze olarak da tüketilir. Goji Berry genelde kurutulmuş meyve ya da goji berry suyu olarak ihraç edilir. Son zamanlarda Goji suyu da meyvesi kadar Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak tüketilmeye başlanmıştır. Türkiye'de Goji meyvesi ve Goji suyunu bulmak pek mümkün değildir. Kurutulmuş goji berry meyvelerini günde bir avuç yiyerek tüketebilirsiniz. Biraz daha az veya biraz daha fazla tüketmiş olmanız herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak goji berry meyvesinin etkili olmasını istiyorsanız, her gün düzenli olarak tüketmeniz gereklidir. Goji Berry kurutulmuş meyvelerini çeşitli firmalar ve baharatçılarda bulmak mümkündür. Önemli olan nokta, Goji Berry'lerin vakumlu hava almayan paketlerde Türkiye'ye getirilmiş olmasıdır. Çünkü vitaminler çok hassas yapılardır. Sıcaklık, yanlış depolama ve benzeri diğer bazı faktörlerden çok hızlı bir biçimde etkilenebilirler. Açıkta tezgahta satılan Goji Berry içeriğindeki maddeler tam olarak olmayabilir, bunları almayınız. Goji Berry aldıktan sonra mutlaka hava geçirmez cam kavanozlar içinde veya vakumlu kilitli paketlerinde saklayınız. Yiyeceğiniz kadar miktarı alıp tekrar kilitleyiniz.

GOJİ BERRY FAYDALARI NELERDİR UZMANLAR AÇIKLADI

Goji berry, oldukça sulu ve tatlıdır bir meyvedir. Tadı yabanmersini ve kirazın arasındadır. Goji bitkisinin her bir parçasının sağlığımıza çok faydası vardır. Bu nedenle hiç bir parçası atılmaz ve her biri kullanılabilir. Parlak kırmızı meyveleri lezzetlidir. Yapraklarından çok lezzetli çay yapılır. Ayrıca yapraklar ve saplarından yağ yapılır. Kurutulan Goji, bir kuru meyve olarak da aynı öneme sahip bir besindir. Mutluluk meyvesi olarak da bilinen goji berry’nin içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin uğratacağı zararlara ve erken yaşlanmaya karşı vücudu koruduğu belirtilir. Kolesterolü ve kan basıncını düşürmek için kullanılır, ayrıca kanı temizleme özelliği de bulunur. Vücut yağ oranını azaltır, uyku düzensizliklerini engeller, hafızayı güçlendirir, iyileşme hızını arttırır. ‘’Bunca yararı olan goji berry meyvesi nasıl kullanılır?’’ diyorsanız haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Ancak diyetisyenler, uzakdoğu meyvelerinden olan Goji Berry'inin zayıflama amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirttiler. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde yararlı bir meyve olduğu belirtilen goji berry’nin zayıflama etkisinin olmadığı açıklandı.