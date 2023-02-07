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Göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Radyospor'a konuşan Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını açıkladı. Ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu paylaştı.

Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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