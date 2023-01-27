Göçmen politikaları nedeniyle Biden'a eleştiri

Başkent Washington'da Kongre binası önünde basın açıklaması yapan Kongrenin her iki kanadından bir grup Demokrat meclis üyesi, ABD Başkanı Biden'ın son dönemde yürürlüğe koyduğu göçmen planlarını eleştirdi.

Senatör Bob Menendez, burada yaptığı konuşmada, Biden'a bugün 80 milletvekili tarafından imzalanan ve iltica politikalarıyla ilgili önceden verdiği sözleri tutmadığına dair endişeleri dile getiren mektup gönderdiklerini aktardı. Menendez, Biden'a göçmen politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunduklarını söyledi.

"Biden'ın, Trump'ın göçmenlik stratejisinin aynısını uyguladığını görmek bizi dehşete düşürdü." diyen Menendez, yönetimin yeni politikaları çerçevesince yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunun (Title 42) uygulama alanını genişletmesini kınadı.

Menendez, Biden'ın sığınmacılara yeni kısıtlamalar getirmesinin "eski Biden'ın" göçmenlerle ilgili savunduğu değerlerle çeliştiğini öne sürerek "Bugün Başkan'ı, değerlerine yeniden uymaya davet ettik." dedi.

Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez de Biden'ın geçen yıl 42. kanunu kaldırma sözü verdiğini işaret ederek "Şimdi ise sığınmacılar üzerindeki kısıtlamaları genişletiyor." ifadesini kullandı.

Biden'a "rotayı tersine çevirme" çağrısı yapan Cortez, ABD'de sığınmacılara yeterince yer olduğunu ve bu hususta yasal yolların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Biden'ın eleştirilen yeni sınır planı

5 Ocak'ta güney sınırından gelen düzensiz göçmenler için "daha insancıl" olduğunu öne sürdüğü yeni uygulamaları duyuran Biden; Venezuela, Haiti, Küba ve Nikaragua'dan ayda 30 bin kadar düzensiz göçmeni kabul edeceklerini açıklamıştı.

Biden, göçmenlere yasal yollarla ABD'ye gelmeleri çağrısında bulunarak hukuk dışı yollarla gelmeye çalışanların hızlıca sınır dışı edileceğini aktarmıştı.

Göçmenlerin iltica başvurularını kolaylaştırmak için telefonlarına indirebilecekleri "CBP One" uygulamasının geliştirildiğini söyleyen Biden, kabul şartlarında ABD'den sponsor desteği şartı, özgeçmiş tahkiki gibi uygulamaların da yürürlüğe konulacağını duyurmuştu.

Ancak Biden'ın söz konusu yeni sınır planı, etkin bir çözüm olamayacağı gerekçesiyle göçmen haklarını savunanlardan tepki toplamaya devam ediyor.

Diğer taraftan Venezuela ile diplomatik ilişkileri bulunmayan ABD'nin Küba ve Nikaragua ile de ilişkileri gergin seyrediyor. Bu ülkelerden sadece Meksika geri gönderilen göçmenleri kabul edeceğini duyurmuştu.