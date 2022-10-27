GMG Kastamonuspor'un yeni hocası Ümit Karan!

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırmıştı. Gelen açıklamaya göre GMG Kastamonuspor'un yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Ümit Karan oldu.

Kastamonuspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan’a ‘camiamıza hoş geldin’ diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."