Gizli toplantıya katılan Özel'den ilk açıklama!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun öncülük ettiği "değişim" hareketinin çekirdek kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

İnternete sızdırılan gizli video konferasa katılan isimlerden biri olan Özgür Özel'den konu hakkında ilk açıklama geldi.

T24'e konuşan Özgür Özel, "CHP Genel Merkezi tarafından yok sayılan duygusal kopuşa çare arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimseyi kırmadan, CHP tabanında yaşanan çöküşe çare aradıklarını belirten Özel, "Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.