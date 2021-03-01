Gizli proje! USAF: Çin'i yenmek için yeni nesil savaşçı sahaya çıkmalı

ABD Hava Kuvetleri (USAF) savaş filosundan sorumlu General Mark Kelly, Hava Kuvvetlerinin Çin ile rekabet etmek istiyorsa Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD F/A-XX Programı) savaş uçağını yakında sahaya çıkarması gerektiğini söyledi.

USAF Muharebe Komutan General Mark Kelly, ABD'nin Çin gibi düşmanlarla mücadele için F/A-XX programını hızlandırma çağrısında bulundu.

Hava Kuvvetleri yıllık Havacılık ve Uzay Harp Sempozyumu'nda konuşan Kelly, Çin gibi rakiplerin bu yeni teknolojiyle karşı karşıya kaldıklarında, çok çetin bir gün, çetin bir hafta ve çetin bir savaş geçireceklerinden emin olduklarını söyledi.

Hava Kuvvetleri eylül ayında, gizlice inşa ettiği ve gelecekteki gelişmiş bir savaş uçağı haline gelebilecek yepyeni bir uçak prototipini uçurduğunu açıklamıştı. Yetkililer, NGAD'in tek bir uçak platformu veya teknolojisi olarak geleneksel sınıflandırmaya meydan okuduğunu söyledi. Bunun yerine, büyüyen ve öngörülemeyen bir tehdit ortamında gelişmiş savaş uçakları, sensörler ve silahlardan oluşan bir ağdan oluştuğu belirtiliyor.

Yetkililer, NGAD programının ayrıca yan yana savaşan uçaklarını ve otonom insansız hava araçlarını da içerebileceğini söyledi.

Hava Kuvvetlerinin NGAD'e ne kadar yakın olduğu sorusuna cevap vermeyen Kelly, 'Ulus ve ortak kuvvet için hava üstünlüğüne sahip olmamızı sağlayan bu öncü teknolojiye sahip olmanın kesin faydalarını konuşabiliriz.' dedi.

F-35'İN ROLÜ DEĞİŞİR Mİ?

USAF, gelecekteki savaş uçağı yol haritasının yanı sıra NGAD geliştiriyor. Hava Kuvvetleri yetkilileri gelecekteki envanter için doğru uçak karışımını belirlemeye çalışıyor ve gelecekteki avcı konseptlerinin mevcut dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları karışımının nasıl olacağı üzerinde çalışıyor.

Kelly, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu çalışma bize 10 ila 15 yıllık bir perspektif sunacak.' dedi.

Hava Kuvvetleri, uçağı için yapabileceği özel görev tablosunu da çizmek istiyor. Örneğin, rutin bir müttefik devriye görevi için F-35 Müşterek Taarruz Uçağı veya F-22 Raptor gibi üst düzey avcı uçakları konuşlandırmak pahalıya mal oluyor.

Kelly, maliyet bir yana, F-35'in çok amaçlı savaş uçağı rolünün, yeni avcı geliştirme tartışmalarına rağmen değişmediğini söyleyerek, "Hava Kuvvetimizin önümüzdeki on yıllar boyunca yapacağı şeylerin çoğunun merkezinde olmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.