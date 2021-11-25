'Gizemli hastalık' için CIA'den şok tehdit! 'Bedelini ödersiniz'

CIA Direktörü William J. Burns'ün, Rusya'nın üst düzey istihbarat servislerini, dünyanın dört bir yanındaki ABD'li diplomatları ve casusları etkileyen ve “Havana Sendromu” olarak bilinen bir dizi gizemli sağlık olayının arkasında olmaları durumunda, bunun 'sonuçlarıyla' karşılaşacakları konusunda uyardığı bildirildi.

Moskova daha önce, adını Küba başkentinden alan ve ABD'li diplomatların ve istihbarat görevlilerinin 2016'da başlayan baş ağrıları ve görme sorunlarından, baş dönmesi ve beyin yaralanmalarına kadar olağandışı ve çeşitli semptomlar bildirdiği bir fenomen olan Havana Sendromu olaylarına karıştığını yalanlamıştı.

Burns, bu ayın başlarında Moskova'ya yaptığı bir ziyarette, konuyu Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve ülkenin Dış İstihbarat Servisi SVR'nin üst düzey isimleriyle gündeme getirdi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD personelinin ve aile üyelerinin ciddi beyin hasarı ve diğer rahatsızlıklara maruz kalmasının 'profesyonel bir istihbarat servisi' için kabul edilebilir davranış sınırlarının ötesinde olduğunu söyledi.

Uyarı, ABD yetkililerinin 'anormal sağlık olayları'nın artması üzerine yapıldı. Burns'ün uyarıyı 'eğer Rusya yaptıysa' diyerek formüle etmesi, dört yıl süren soruşturmaların ardından ABD hükümetinin olağandışı olayların nedenini belirleyemediğini gösteriyor.

MOSKOVA YALANLAMIŞTI

Bununla birlikte, Direktör Burns'ün Rusya'nın müdahale olasılığını doğrudan Moskova'daki meslektaşlarına iletme kararı, CIA'in Kremlin'in suçlu olduğuna dair derin şüphesinin altını çizdi.

Moskova daha önce, adını Küba başkentinden alan ve ABD'li diplomatların ve istihbarat görevlilerinin 2016'da başlayan baş ağrıları ve görme sorunlarından, baş dönmesi ve beyin yaralanmalarına kadar olağandışı ve çeşitli semptomlar bildirdiği bir fenomen olan Havana Sendromu olaylarına karıştığını yalanlamıştı.

NEREDEYSE HER KITAYA YAYILDI

Gizemli hastalık, ilk kez Küba'nın başkenti Havana'da beş yıl önce görev yapan diplomatlar ve ailelerinde görüldü. Havana'daki ABD'li ve Kanadalı diplomatlar, 2016 ve 2017'de baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar yaşadı. 'Bilişsel sis' adı verilen bu vakaların sebebi bulunamadı.

Washington o dönem Küba'yı 'sonik saldırılar' düzenlemekle suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetti. 2019'da semptomlarla ilgili araştırmaların ilk sonuçları ortaya çıktığında, diplomatlarda 'beyinde anormallik' tespit edildi.

Avrupa'dan Asya'ya ve Güney Amerika'ya kadar birçok kıtaya yayılan Havana Sendromu'nun en fazla görüldüğü yer ise, Avusturya'nın başkenti Viyana oldu. Son olarak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ortaya çıkan Havana Sendromu, Amerikalı bilim insanlarına göre mikrodalga radyasyonu sebebiyle oluşabilir.

The Times gazetesinin aktardığına göre, bugüne kadar sendromdan etkilenen Amerikanların yarısından fazlasının CIA çalışanları.

ABD Başkanı Joe Biden, hastalığın nedenini ortaya çıkarma sözü verdi. Söz konusu açıklamadan saatler önce ise, CIA ve Dışişleri Bakanlığı'nın yetkililerine sendromdan zarar gören hükümet çalışanlarına tazminat verme yetkisi tanıyan bir yasaya imza attı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haziran 2021'de hastalığın sebepleriyle ilgili çok detaylı bir araştırmaya başlandığını duyurmuştu.

Ağustos ayında ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, iki Amerikan yetkilisinin sağlık sorunları nedeniyle ülkeden tahliye edilmesinin ardından Vietnam'a yapacağı ziyareti ertelemişti.