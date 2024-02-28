Yapay zekada yeni dönem! Giyilebilir bilgisayar geliyor!

Bir start up olan Humane'ın geliştirdiği yapay zeka (AI) destekli Ai Pin, İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) 100 bine yakın ziyaretçinin en fazla ilgi gösterdiği ürünlerden oldu.

Ai Pin ekibi, etkinlikte ürünün yeteneklerini gösterip, sorulara yanıt verdi.

Humane, yapay zeka için sıfırdan inşa edilen türünün ilk örneği bir yazılım platformu ve tüketici cihazı sunuyor. İki eski Apple çalışanı öncülüğünde hayata geçirilen Ai Pin'in ortakları arasında Microsoft, OpenAI, Qualcomm Technologies ve T-Mobile bulunuyor.

Akıllı cihazların en önemli unsurlarından ekranı ortadan kaldıran Ai Pin, tek başına çalışıyor ve herhangi cihaz ya da ekipmana ihtiyaç duymuyor. Bir akıllı saat boyutundaki Ai Pin, rozet gibi yakada taşınabiliyor.

Gizlilik ve verilerin korunmasına özel vurgu yapan ekip, ürüne buna yönelik işlevler kazandırdı. "Güven ışığı" ile bir fotoğraf, video veya ses çekiliyor veya kaydediliyorsa ortamdakiler bilgilendiriliyor. Böylece cihazın ne zaman kullanıldığı görülebiliyor.

Ai Pin kullanımında ekranın yerini lazer mürekkebin yansıdığı eller alıyor. Avuç hareketleriyle eller, menüler, deneyimler ve daha fazlası için ekrana dönüşüyor. Parmaklar kapatılarak menüde seçim gerçekleştiriliyor.

- Kullanıcısına tercümanlık yapıyor

Dokunmatik yüzeyi tutarken sadece sesle Ai Pin'e her şey sorulabiliyor. Dokunmatik yüzeye 2 parmakla basılı tutulduğunda ise tercüman etkinleşiyor.

Ai Pin, unutulmak istenmeyen önemli bilgileri hatırlamak için devreye giriyor, bilinmesi gerekenlerin özünü vermek için metinleri ve aramaları etkinleştiriyor. Aktivite ve beslenme hedeflerini takip edip ilerlemeleri izleyen Ai Pin, bir yiyecek gösterildiğinde kişinin ve yiyeceğin özelliklerini bildiğinden, bunun yenilip yenilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Cihaz, mesajın söylenmesi halinde istenen kişiye bunu ulaştırıyor. Etrafta konuşulan dili otomatik algılayan Ai Pin, konuşmayı o dile çevirerek, tercümanlık görevi üstlenip kolay iletişim kurulmasını sağlıyor.

- İlk buluşma ABD'de

Ai Pin için öncelikli sipariş verenler, marttan itibaren cihazlarına kavuşmaya başlayacak. Cihazın fiyatı 699 dolardan başlıyor ve aylık 24 dolarlık abonelik gerektiriyor.

İlk teslimatlar için ABD'deki adreslerden yapılan siparişleri kapsayan bir sınırlama olacak. Birden fazla siparişin verilemediği bir başlangıç dönemiyle ürün kullanıcılarla buluşacak.

Ai Pin için alınacak özel telefon numarası ile ABD içinde sınırsız konuşma, metin ve veri transferi, uluslararası numaralara sınırsız mesajlaşma gerçekleştirilebiliyor. Humane, T-Mobile ile bağlanan kendi kablosuz hizmetini işletiyor. Ayrıca uluslararası uzun mesafeli arama ve uluslararası dolaşım için ücretli eklentiler sunuluyor.

- Güney Kore'nin telekom deviyle işbirliği

Humane ve Güney Kore'nin en büyük mobil telekomünikasyon şirketi SK Telecom (SKT), Ai Pin ve tescilli Ai odaklı işletim sistemi CosmOS için ortaklığa gitti.

Stratejik bir yatırım fırsatının parçası olan bu ortaklık, SKT'nin Güney Kore'de Ai Pin için özel telekom sağlayıcısı olmasını sağlayacak ve Humane'in çığır açan AI teknolojisini SKT'nin gelişmiş mobil ağlar, IoT, Bulut, AI ve 5G teknolojilerindeki uzmanlığıyla birleştirecek. Ai Pin'in yanı sıra her iki şirket, Humane'in CosmOS'unu lisanslamayı araştıracak ve taşıyıcılar ile OEM'ler arasında tamamen yeni bir işletim modeli oluşturacak.

Ai Pin'in çığır açan form faktörü ve CosmOS platformu ile Humane ve SKT, pazar erişimini genişletmeye, üçüncü taraf hizmetleri için bir ekosistemi teşvik etmeye ve yapay zeka tarafından etkinleştirilen yeni kullanıcı deneyimleri geliştirmeye odaklanarak tüketiciler için yapay zekayı dönüştürmeyi hedefliyor.