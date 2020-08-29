Giuliano, Fenerbahçe'ye dönüyor

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Novak, Sosa, Thiam, Lemos, Valencia, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan eski futbolcusu Giuliano'yla her konuda anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİNİ ALIRSA GELECEK

Fransız gazeteci Manu Lonjon ve TRT Spor'un haberine göre; Oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Suudi Arabistan ekibinden gelecek haberi bekliyor.

Alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden tecrübeli oyuncunun Arap ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

14 GOL 5 ASİST

Fenerbahçe'nin 2018 yılında 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Giuliano, bu sezon ise oynadığı 32 maçta 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.