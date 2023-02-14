Giresunspor'da yeni başkan kim olacak?

Spor Toto Süper Lig’de sancılı günler geçiren Giresunspor, 18-25 Şubat tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongreye odaklandı.

Başkan adaylığı için ismi ön plana çıkan Lokman Çağırıcı, desteğe vermeye devam edeceğini belirterek, “Süreci yakından takip ediyorum. Bu takım birinci ligdeyken de bir Giresunlu olarak elimden gelen desteği vermiştim. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğim.” diye konuştu.

Öte yandan Genel kurul kararı alınmasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen kongre öncesinde camiadaki sessizlik yöneticileri tedirgin ediyor.

"Ben üzerime düşeni yaptım"

Giresunspor'un Başkanı Hakan Karaahmet yönetim kurulunun görevde olduğu bir dönemde, kendilerinden seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınması istendiğine dikkat çekerken, “Takımı istiyoruz dediler. Biz de tamam o zaman kongre kararı alalım dedik ve aldık. Belediye Başkanıyla da görüştüler. Herkesle konuştuk ve ben üzerime düşeni yaparak kongre kararı aldım. Onlar da üzerlerine düşeni yapacaklar. Giresunspor ilk oturumda yönetimini bulmak zorundadır” dedi.

"Hem destek vermediler, hem de hesap sordular"

Yaklaşı 2 senedir Giresunspor’a kimsenin para vermediğine dikkat çeken Başkan Karaahmet, “Hiçbir destek vermediler ama bana hesap sordular. Altyapısına futbolcu getiremeyen kulübü biz süper ligde tuttuk. An itibariyle satılıp kulübe kaynak aktarma noktasında 1.5 milyon euro değerinde futbolcularımız var. Birçoğuna da teklif var. Bu bizim işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor.” diye konuştu.

"Bahaneyi bıraksınlar"

2-3 maaş geriden gelerek kulübü yokluk ortamına rağmen ayakta tuttuklarını ifade eden Karaahmet; “Biz zaten götürürdük takımı. Neden kongre kararı aldırdılar bana. Ben alacağım deyip de kenara çekilmek doğru bir hareket değil. Hep beraber kulübü alacaklar. Herkes bahaneyi bırakacak. İlk kongrede 190 kişiyle bu işi bitirelim. Ben de yardımcı olayım. 18 Şubat'ta Giresunspor yönetimini bulmak zorundadır yoksa kulübümüzü çok kötü günler beklemektedir” ifadelerini kullandı.