Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Sel suları ile birlikte yer seviyesi kimi yerlerde 1.5-2 metre yükseldi. Yollar ve araçlar çamur altında kaldı.

Giresun'da önceki sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış felakete neden oldu. Dereli ilçesi sağanak yağış nedeniyle adeta nehre döndü. İlçede park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Doğankent'e arama kurtarma çalışmalarına giden, içerisinde beş jandarmanın bulunduğu jandarma aracı, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde, 5 metrelik bir menfezin çökmesi sonucu suya gömüldü. Burada bir ekskavatör operatörü de kayboldu. Hurda yığınına dönen araç dün sabah saatlerinde iş makinesiyle çıkarıldı. İki jandarmanın da cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor.