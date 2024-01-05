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Girdikleri kuyumcudan 500 bin TL’lik altın çaldılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alıp kaçtı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Konak Mahallesi Beşevler Caddesi’nde meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden 3’ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi. Vitrindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alan şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kar maskesi taktıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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